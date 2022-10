Anna Lewandowska w kreacji znanego domu mody pozuje z Robertem za kulisami gali Złotej Piłki (ZDJĘCIA)

Robert Lewandowski na gali Złotej Piłki 2022 pojawił się rzecz jasna w towarzystwie żony Anny Lewandowskiej. Nie jest tajemnicą, że małżonkowie w ostatnich miesiącach stali się regularnymi bywalcami europejskich salonów, nic więc dziwnego, że na czerwonym dywanie prezentowali się nienagannie. Piłkarz na wydarzeniu brylował w eleganckim smokingu od Dolce&Gabbana za 14 tysięcy złotych, Ania pozowała zaś w efektownej czerwonej sukni z odkrytym ramieniem oraz wycięciami na brzuchu i plecach. Choć wielu internautów było zachwyconych stylizacją "by Ann", nie wszystkim przypadła ona do gustu...

Lewandowski opublikował również zdjęcie z nagrodą im. Gerda Muellera na swoim profilu. Piłkarz dołączył do fotografii obszerny wpis, w którym podziękował wszystkim osobom wspierającym go przez lata kariery w świecie sportu.

Jestem bardzo dumny z otrzymania tej nagrody. Gerd Müller był i zawsze będzie dla mnie wielką inspiracją. Piłka nożna jest moją pasją. Nikt nie musiał mnie popychać tą ścieżką. Ale miałem na tyle dużo szczęścia, że spotkałem na swej drodze ludzi, którzy udzielali mi porad i wskazówek i prowadzili mnie we właściwym kierunku. Chciałbym podziękować wspaniałym ludziom z moich poprzednich klubów. Dziękuję za wszystko, czego razem doświadczyliśmy. Zawsze będę to pamiętał i doceniał - czytamy.

Mój obecny klub - FC Barcelona, jest tu ze mną. Dziękuję za zaufanie i szansę, by napisać nowy rozdział w mojej karierze. Dziękuję mojej ukochanej żonie, rodzinie i przyjaciołom. Kocham was wszystkich bardzo i jestem tu dzięki wam i waszemu wsparciu. Chciałbym także podziękować organizatorom tego wyjątkowego wydarzenia. Udowadnia ono, że przez lata podążałem we właściwym kierunku. Ale chciałbym zakończyć małym przypomnieniem dla wszystkich. Wciąż idę i póki co, nie zamierzam przestać. Dziękuję wszystkim kibicom za ogromne wsparcie, które od Was dostaje. Było ono dla mnie szczególnie ważne w tym roku i bardzo je doceniam - napisał.