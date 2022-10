Internauci oceniają stylizację Anny Lewandowskiej z gali Złotej Piłki. Nie wszystkich zachwyciła...

Kelly 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Muzułmanin napisał jaka Ania jest piękna wstawiając fragment jej reakcji na przegraną Roberta...Dopisał pod koniec Mashallah ;)Moim zdaniem Ania wygląda inaczej ale pięknie.Na filmiku wygląda naprawde pięknie a na zdjęciach gorzej.Na nagraniu można dostrzec,że ma piękną buzie nie rozumiem dlaczego czepiacie sie jej twarzy....Moim zdaniem wygląda olśniewająco na tym fragmencie...Tak bywa,że ciemne włosy na zdjęciach wyostrzają rysy twarzy i postarzają szczególnie przy jaśniejszej karnacji...W każdym razie ją widze w długich przedłużanych falowanych,kasztanowych włosach...Wtedy to dopiero zrobiłaby mega wrażenie...Sądze,że Ani zależało by Robert wygrał.Wiadomo są w nowym miejscu ona stara sie dopasować do innych żon tych piłkarzy.Chciałaby zrobić dobre wrażenie.No i ile gustów na świecie tyle opinii.Tylko szkoda,że własni rodacy tak ją hejtują ,obrażają.To naprawde przykre czytać tak okrutne komentarze .Wszyscy są skupieni na jej urodzie,figurze jakby byli ideałami.Warto spojrzeć w lustro...Naprawde.Nie odbiega urodą od pozostałych żon...Powinniście brać przykład od ludzi z innych krajów co to znaczy wspierać swych rodaków.Nie oceniałabym jej tak krytycznie.To zwykła,normalna ale atrakcyjna kobieta.Robertowi podoba sie właśnie taka.Gdyby chciał lalke z instagramu to by nie był z Anią.Szkoda,że Robert nie wygrał po raz kolejny .Żona i dzieci najbardziej mu kibicują.To pewne .Zapewne byli pewni,że wygra a tu znów zaskoczenie...Tak to bywa gdy ktoś czegoś bardzo pragnie i sie zawiedzie.Wtedy takie jest rozczarowanie.Ta reakcja nie jest niczym złym.Jednak to jakie przepiękne słowa powiedział Robert jest najważniejsze te tytuły,wygrane nie są tak ważne jak to,że ma super rodzine.Powodzenia dla was.