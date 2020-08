Siostra Sharon Stone ma koronawirusa. Zrozpaczona gwiazda apeluje: "Noście maski! Dla siebie i innych"

Ania 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Powinna napisać "Ktoś z was do tego doprowadził. Może ten, kto nie nosił maseczki. A może ten, kto nosił, a przeniósł wirusa swego lub cudzego na dłoniach, we włosach, na banknotach którymi płacił, na podeszwach butów w których ślad wstąpiła moja siostra i zaniosła wirusa do domu, na klamce którą też chwyciła, albo nawet przez tę noszoną maseczkę która nie daje żadnej gwarancji, a tylko obniża nieco ryzyko zakażania innych..." Ale to nie byłoby tak dramatyczne i tak oszczercze wobec całego świata. Naprawdę, poziom umysłowy Amerykanów mnie zniechęca swą miałkością :-/