Siostra wspiera Sebastiana Fabijańskiego w aferze z Rafalalą i Maffashion: "Będzie po tym wszystkim JESZCZE LEPSZYM OJCEM"

Dla mnie mój brat to odważny i szczery człowiek. On nie ma potrzeby owijania czegokolwiek w bawełnę. To kluczowe w jego osobowości i dość rzadkie w dzisiejszych czasach. Nie boi się też mówić o swoich problemach. W tej sytuacji - powiedział tylko i aż prawdę na swój temat. Wymaga to pewnych cech, żeby to zrobić. A reakcje ludzi nie świadczą właśnie o nim, a o ludziach - cytuje za swoją rozmówczynią Fakt.