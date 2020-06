Siostrzeniec premiera wyznaje: "Jestem LGBT. Nikt, kto dyskryminuje innych, nie powinien RZĄDZIĆ KRAJEM"

mag 28 min. temu zgłoś do moderacji 23 6 Odpowiedz

Wpiszcie sobie w you tube: VICE LGBT i obejrzyjcie sobie debatę osób LGBT. Wciska się Polakom jakieś bzdety o zacofaniu. Obejrzyjcie sobie Zachodnich przedstawicieli mniejszości seksualnych - macie ich tam do wybory do koloru. Na pytanie czy należą do tzw. społeczności LGBT wszyscy podnieśli ręce, ale już na pytanie czy czują się reprezentowani pprzez LGBT nikt nie podniósł ręki. Co to oznacza? Większość z tych ludzi nie akceptuje formy w jakiej przedstawia się ich społeczeństwu. Zauważcie, że dwóch gejów ma na sobie Trumpowskie czapeczki MAGA. Połowa grupy podniosła ręce jako osoby konserwatywne. Tylko dwie identyfikują się z polityką demokratów. Trzech gejów, jedna transseksualna kobieta i jedna lesbijka zamierza głosować na Trumpa również w tym roku. Nie słuchajcie bredni jakimi karmią was mainstreamowe media. Jesteście w ten sposób w oderwaniu od rzeczywistości i nie widzicie jak złożony jest ten świat. Nie ma zgodności w samym LGBT, nie ma zgodności poglądów, nie ma zgodności filozofii życia, nie ma zgodności co do tego, jak chcą być reprezentowani. A więc tak LGBT to twór złożony z literek pewnych mniejszości seksualnych. LGBT to nie ludzie - to skrót nazwy, w głównej mierze ruchów politycznych i ideologicznych skupionych na ideologii gender i polityce tożsamości.