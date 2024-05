Skandal podczas gali FAME MMA. Rapera nie dopuszczono do walki. "WYPIŁ"

Mua 1 godz. temu zgłoś do moderacji 90 2 Odpowiedz

Ale kto to jest?! Mam dopiero 30 lat i wydaje mi się, że jestem na bieżąco z światem polskiego YouTube i różnych dram na X, ale jak czytam co trzeci artykuł to muszę sprawdzać czy to nie moi sąsiedzi, bo nie mam pojęcia KTO TO JEST?!? Pomijając to, uważam, że mimo rynsztoku jakimś są te walki to powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności jak każdy szary obywatel. Przyszedł do „pracy” wypity, ale tam pewnie połowa to na jakiś wspomagaczach 🤷🏻‍♀️