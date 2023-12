TYLKO NA PUDELKU: Karolina Korwin Piotrowska bezlitośnie o powrocie Boxdela do Fame MMA. "Normalizowanie PRZEMOCY"

Ze wszystkim powiązano starych znajomych youtubera , między innymi Marcina Dubiela czy Boxdela . Ten drugi przez lata piastował stanowisko włodarza Fame MMA. Za sprawą obrzydliwych wiadomości, jakie wyciekły do sieci wycofano z federacji. Minęły dwa miesiące, a on już wrócił jak boomerang .

Sam Michał Baron na przestrzeni minionych miesięcy wyrażał skruchę w związku z tym, co działo się lata temu. Stwierdził jednak, że niewłaściwym jest wrzucanie go do jednego worka z osobami podejrzanymi o pedofilię i obrał sobie za cel powrót do Fame MMA. To mu się z resztą udało, o czym dowiedzieliśmy się z najnowszego wpisu federacji na Instagramie. Poinformowano w nim, że wstrzymano działania związane z wycofaniem Boxdela ze spółek związanych z federacją. Karolina Korwin Piotrowska nie kryła oburzenia tym faktem, co wymownie skomentowała na Instagramie.