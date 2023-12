Boxdel POWRACA do Fame MMA! Jest oświadczenie federacji

Boxdel wraca do Fame MMA! Federacja opublikowała oświadczenie

Informujemy, że zarząd federacji Fame podjął jednogłośną decyzję o wstrzymaniu działań, które zmierzały do usunięcia Michała Barona ze spółek należących do marki Fame. Oznacza to powrót Michała barona do bieżących działań federacji - czytamy w oficjalnym stanowisku Fame MMA podpisanym przez prezesa zarządu, Rafała Pasternaka.