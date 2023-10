Afera z youtuberami. Fame MMA wydało OŚWIADCZENIE i wykluczyło jednego z włodarzy: "To nigdy nie powinno się wydarzyć"

Zbyszek 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Mój kolega ma 40 lat i... 16-letnią macochę. Jego ojciec, człowiek 59-letni, owdowiały, doświadczony i stateczny, poślubił ją za zgodą jej rodziców i przyzwoleniem sądu. Co ciekawe, 40-letni kolega nie zdążył jeszcze wyfrunąć z rodzinnego gniazda. 16-letnia macocha traktuje go jak pasierba, adekwatnie do społecznej roli, w której została obsadzona na mocy małżeństwa, ale w rażącym kontraście do dzielącej ich różnicy wieku. Starszego od siebie o 24 lata człowieka poucza, strofuje, wyznacza mu obowiązki domowe, zabrania mu grymasić przy jedzeniu. Zwraca się do niego protekcjonalnym tonem, jest stanowcza i bardzo pewna siebie. Kolega musi się podporządkować, bo jest zależny finansowo od swojego ojca i nie byłoby go stać na własne lokum. Ogółem, bardzo dziwna sytuacja.