"Skazany na show biznes" syn Macieja Orłosia w "Dzień dobry TVN". Filip Chajzer chciał przed kamerami "ZAŁATWIĆ" mu pracę

Maciej Orłoś gości w mediach już od wielu lat i cieszy się względną sympatią widzów. Wygląda na to, że dorosły syn najwyraźniej chce iść w jego ślady, na co dowodem była niedawna rola 33-latka w jednym z paradokumentów. Wspominał wówczas w dość ironicznym wpisie, że marzy mu się kariera aktorska z prawdziwego zdarzenia.

Syn Macieja Orłosia w "Dzień dobry TVN". Filip Chajzer nagle wyciągnął telefon

Wygląda na to, że rola w "Ukrytej prawdzie" okazała się przepustką do kolejnych występów Antoniego w telewizji. W poniedziałek 33-letni syn Macieja Orłosia gościł na kanapie "Dzień dobry TVN" , gdzie uciął sobie przyjacielską pogawędkę z dyżurującymi tego dnia Filipem Chajzerem i Małgorzatą Ohme . W wywiadzie mówił nie tylko o relacjach z ojcem i roli w paradokumencie, lecz także o sukcesach w życiu zawodowym.

W pewnym momencie rozmowa zeszła na marzenia Antoniego, który podzielił się przed kamerami, że chciałby sprawdzić się w konkretnej roli. Okazuje się, że plan na przyszłość obejmował też konkretną osobę, która pracuje w stacji, do której właśnie zawitał o poranku.

Marzy mi się wystąpić w roli pomocnika Macieja Mazura. Chciałbym podpatrzeć, jak on działa - powiedział.

To jest do zrobienia w jednej sekundzie - rzucił Filip i nieoczekiwanie chwycił za telefon.

Ja bym ci podesłał takiego fajnego chłopaka, żeby pojechał na materiał. Pojechałbyś z nim? To jego największe marzenie - rekomendował, a po tym, jak dziennikarz stwierdził, że "ma wolne przed świętami", dodał: On się odezwie do ciebie po świętach. Jesteś na antenie "Dzień dobry TVN" więc jakbyś chciał pozdrowić...