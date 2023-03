Skoczkowie narciarscy wspierają Dawida Kubackiego. Jego żona walczy o życie w szpitalu. "Myślami jesteśmy z Wami"

Antynatalista 19 min. temu zgłoś do moderacji 7 24 Odpowiedz

Mój komentarz może wydać się komuś absurdalny, ale postarajcie się go pojąć, zanim bezrefleksyjnie skrytykujecie. Nie rozumiem, po co kobiety wydają na świat dzieci, skoro te i tak umrą za jakieś 50-90 lat? To wbrew pozorom wcale nie tak długo - nowo narodzone dziecko jest już właściwie trupem. Przez ten czas, który dzieli go od śmierci, musi, w większości przypadków, całe życie rozpychać się łokciami i walczyć o przetrwanie, żeby na końcu i tak skończyć życie w szpitalu: nie wiadomo tylko, czy na kardiologii, czy na onkologii, czy jeszcze na innym oddziale. Kiedy nareszcie zaczniemy patrzeć na te egoistyczne kobiety, posłuszne ślepemu instynktowi, jak na morderczynie? Na mężczyzn, którzy im pomagają, oczywiście również - też mają w tym swój udział. Jak można skazywać kogoś na śmierć i umieranie, nie mając przecież jego domniemanej zgody?! Przecież powoływanie kogokolwiek do istnienia to niewyobrażalne s...syństwo!