Skompromitowany Dominic D'Angelica udziela PORAD "MOTYWACYJNYCH": "Życie zawsze będzie przeszkadzać ci na drodze do sukcesu"

Ten świat jest pełen możliwości! Idź w świat i przeżyj przygodę! Podążaj za marzeniami! W życiu jest o co walczyć! Jak dotąd moja podróż była niesamowita! Tak, życie zawsze będzie przeszkadzać ci na drodze do sukcesu, ale tak właśnie stajesz się silniejszy! Nigdy się nie poddawaj! Masz jedno życie! Żyj chwilą! Bądź szczęśliwy, bezpieczny, zdrowy! Ode mnie do was wszystkich ważne przesłanie! #selflove i pamiętajcie - pewność siebie to podstawa! - przekonuje Dominic.