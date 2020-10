Skromna Blanka Lipińska WSPOMINA ZWIĄZEK Z BARONEM: "Z moim sukcesem radził sobie WYJĄTKOWO DOBRZE"

moj komentarz 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Nad jeziorem, policja zatrzymała mężczyznę niosącego siatkę z rybami. Zapytali mężczyznę o kartę wędkarską, i stwierdzili, że na tym akwenie nie można łowić ryb. Mężczyzna poinformował policjantów, że to są jego prywatne ryby, z którymi przychodzi tutaj, by sobie popływały, po czym woła je i ryby wracają do siatki. Policjanci nie uwierzyli... Mężczyzna zaproponował, że im pokaże, że ryby są oswojone i wracają do siatki. Policjanci zarządali by im pokazał. Mężczyzna wypuścił ryby. Jeden z policjantów powiedział; PAN ZAWOŁA TE RYBY! PANIE POLICJANCIE, JAKIE RYBY???