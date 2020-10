Rozkoszująca się lenistwem przed telewizorem Blanka Lipińska zdradza, jak sobie radzi po rozstaniu z Baronem

Majka 18 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

"To człowiek decyduje o tym, co czuje, a nie świat", "To Ty zgadzasz sie na cierpienie, a nie cierpienie wybiera Ciebie" - przepraszam, ale co to za bzdury. Cierpienie to utrata pracy, problemy finansowe, śmierć dziecka, śmierć partnera, nowotwór, inna śmiertelna choroba, wypadek, nagła niepełnosprawność i niemożność wykonywania pracy - to nie my wybieramy sobie cierpienia i świadomie decydujemy, ze będziemy cierpiec, bo lubimy. Chyba nigdy w życiu nie przeżyła prawdziwego, niespodziewanego cierpienia, wiec gada bzdury dla nastolatków. A depresja, na która zapada tak wiele osób - to my ochoczo decydujemy, ze będziemy mieli depresje i będziemy nie czuj chujowo, bo tak lubimy hobbystycznie cierpiec?