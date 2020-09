Skromna Dagmara z "Królowych Życia" zauważa: "ZAWSZE BYŁAM GWIAZDĄ"

Trudno jednak się nie zgodzić, że najcenniejsza "korona" w gronie "królowych i królów życia" gości na blond czuprynie Dagmary Kaźmierskiej . 45-latka z bujną i kryminalną przeszłością za sprawą nietuzinkowej osobowości wzbudza największe zainteresowanie, co też wychwycił nawet sam Patryk Vega , zapraszając ją do współpracy przy dwóch swoich produkcjach.

Wychodzi więc na to, że show stacji TTV to rzeczywiście szybka i prosta trampolina do "kariery". Michał Dziedzic z Pudelka postanowił podpytać nieco Dagmarę, przy okazji niedawnej premiery Pętli, o to, w czym tak naprawdę tkwi sekret fenomenu Królowych Życia. Kaźmierska wówczas prędko jednak zaprzeczyła słowom, iż to reality show zrobiło z niej gwiazdę, gdyż... "gwiazdą była zawsze".