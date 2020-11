Jakub Rzeźniczak codziennie czyta komentarze na Pudelku: "Jedno z IP należało do piłkarza Ekstraklasy"

Akurat no przeglądam codziennie Pudelka, to akurat nie powiem, że nie , ale tak sobie scrolluję po prostu, bo czasami też tam jakieś śmieszne czy ciekawe artykuły się pojawiają i sobie z czystej ciekawości przejrzę - wyznał.

Już po czasie mogę opowiedzieć taką anegdotkę, że gdy zaczęły się pojawiać plotki na Pudelku, że będę miał córkę itd, co nie było wtedy taką oficjalną sytuacją, to było bardzo dużo złych, obrażających komentarzy - czy mnie mnie czy moją byłą żonę. Zdecydowaliśmy się wtedy, żeby to zgłosić na policję i był taki moment, że policja normalnie namierzała IP tych komentarzy. Tutaj nie zdradzę personaliów, ale jedno z IP należało do jednego piłkarza z ekstraklasy. Nie wiem, może jego żona wypisywała te komentarze, może on. Miałem taki przez chwilę pomysł, żeby po prostu go pociągnąć, ale jestem taki, że nie szukam dodatkowych konfliktów i postanowiłem odpuścić - zdradził.