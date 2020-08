TYLKO NA PUDELKU: Edyta Zając potwierdza ROZWÓD z niewiernym Jakubem Rzeźniczakiem: "Ludzi poznaje się po tym, jak kończą"

Pudelek skontaktował się z Edytą, aby zapytać, jak czuje się w roli rozwódki i jak wyglądają jej plany na przyszłość, teraz gdy nie ciąży już na niej niewygodny balast w postaci dysfunkcjonalnego małżeństwa. Oto co miała nam do powiedzenia.

Tak, oficjalnie jestem już po rozwodzie. Cieszę się, że pewien bardzo trudny okres w moim życiu mam już za sobą. To jedyny mój komentarz odnośnie rozwodu. Rodzice nauczyli mnie szacunku do każdego i z tego powodu nie chciałabym poruszać tych kwestii. Uważam, że sprawy prywatne powinno się zostawiać dla siebie. A ludzi poznaje się po tym, jak kończą. Teraz czeka mnie sporo zawodowych wyzwań i na tym się skupiam. Jestem szczęśliwa i ciekawa tego, co przyniesie przyszłość - skomentowała modelka w rozmowie z Pudelkiem.