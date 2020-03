Skromny Mikołaj Jędruszczak podsumowuje pierwszy występ w "Tańcu z Gwiazdami": "Wiedzieliśmy, czego nie potrafię"

Niestety pierwszy odcinek nie zwiastuje tego, by Sylwia i Mikołaj mieli utrzymać się w programie długie tygodnie. Okazało się, że celebryta na parkiecie radzi sobie średnio mimo usilnych starań dziewczyny - trenerki. W rozmowie z Michałem Dziedzicem zakochani wyznali jednak, że w pełni zgadzają z surową oceną jurorów, a Mikołaj jest świadomy swoich ograniczeń. Posłuchajcie, co mieli do powiedzenia przed kamerą Pudelka: