Skruszony Donald Tusk o utracie prawa jazdy: "Moment WSTYDU jest dużo poważniejszy niż sankcje administracyjne"

To nazwiska 25 europosłów z Polski, którzy ciężko pracują, by na kartach historii być zapamiętanymi tylko w jeden sposób. To ci ludzie uważają, że polska Konstytucja nie powinna być najwyższym aktem prawnym na terenie Rzeczypospolitej. To ci ludzie zagłosowali za tym, by nasz kraj został „ukarany” przez Unię Europejską w możliwie najbardziej dotkliwy i poniżający sposób. To wreszcie ci ludzie, którzy w czasie debaty w Parlamencie Europejskim, atakowali nasz kraj bardziej zaciekle niż wielu posłów z Niemiec, czy Holandii. To w praktyce próba wzbudzenia kryzysu politycznego w Polsce, który doprowadzi do zmiany rządu na bardziej uległy najsilniejszemu państwu UE jakim są dziś Niemcy. lista poslow, którzy głosowali w Europarlamencie za NIEprzyznaniem Polsce funduszy w ramach KPO. 1. Magdalena Adamowicz, 2. Bartosz Arłukowicz, 3. Jerzy Buzek, 4. Jarosław Duda, 5. Tomasz Frankowski, 6. Andrzej Halicki, 7. Danuta Hubner, 8. Ewa Kopacz, 9. Janusz Lewandowski, 10. Elżbieta Łukacijewska, 11. Jan Olbrycht, 12. Janina Ochojska, 13. Radosław Sikorski, 14. Róża Thun, 15. Krzysztof Hetman, 16. Adam Jarubas, 17. Jaroslaw Kalinowski, 18. Marek Balt, 19. Marek Belka, 20. Robert Biedroń, 21. Łukasz Kohut, 22. Włodzimierz Cimoszewicz, 23. Bogusław Liberadzki, 24. Leszek Miller, 25. Sylwia Spurek.