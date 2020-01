Skryta pod włochatą czapą Kinga Rusin obwieszcza powrót na Instagrama: "Tyle przerażających rzeczy się działo. Mam wiele przemyśleń i planów"

Na szczęście wygląda na to, że wszystko zaczyna już powoli wracać do normy. Tomasz Lis odzyskuje pełnie sprawności, a Kinga oficjalnie wróciła do swej działalności na mediach społecznościowych. W sobotnie popołudnie dziennikarka zapowiedziała, że ma do zrealizowania w tym roku bardzo ambitne plany, nad których wprowadzeniem w życie już pracuje.