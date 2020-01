Tomasz Lis wraca do zdrowia. "Po kilku tygodniach znowu umiem już chodzić"

W połowie grudnia polskie media obiegła informacja o nagłej hospitalizacji Tomasza Lisa . Tuż po przyjeździe do Olsztyna Lis źle się poczuł i trafił na oddział intensywnej terapii do tamtejszego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.* Jego stan był określany jako poważny.* Niedługo później doniesienia te zdementowała Hanna Lis , która zapewniła, że "Tomek ma się dobrze".

Przede mną długa i żmudna rehabilitacja. Jestem totalnie zdeterminowany, by zrobić absolutnie wszystko, co trzeba, by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was. Tak szybko, jak się da.