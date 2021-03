Skupiona Anna Komorowska dogląda włości w malowniczej Budzie Ruskiej (ZDJĘCIA)

Prezydent Bronisław Komorowski oraz jego małżonka Anna na dobre zadomowili się w małej wsi na Suwalszczyźnie, noszącej osobliwą nazwę - Buda Ruska. Jak widzimy na najnowszych zdjęciach paparazzi, była pierwsza dama samodzielnie opiekuje się okazałym ogrodem przylegającym do rezydencji. To dopiero sielskie życie?

W porównaniu z rodzinami Kwaśniewskich czy Wałęsów Komorowscy nigdy nie uchodzili za familię specjalnie udzielającą się w polskiej przestrzeni showbiznesowej. Gdy ich czas w Pałacu Namiestnikowskim dobiegł końca, prezydent Bronisław Komorowski i jego małżonka Anna skupili się na życiu prywatnym. Byłą pierwszą parę można teraz spotkać w położonej na Suwalszczyźnie wsi Buda Ruska . Tam jeszcze do niedawna stał ich letni, drewniany domek, w którym rodzina uwielbiała urządzać przyjęcia dla gości. Zauroczone miejscową florą małżeństwo tak bardzo ukochało sobie Suwałki, że zadecydowało, aby na blisko 2-hektarowej działce postawiono w końcu imponującą rezydencję - tym razem murowaną.

Jak widać na zdjęciach wykonanych w ostatnich dniach przez paparazzi, sielskie życie na wsi wyjątkowo służy Komorowskim. Pierwsza dama w stu procentach oddaje się doglądaniu budzącego się do życia ogrodu. Ubrana w wygodny sweterek i praktyczne spodnie dresowe własnoręcznie poprawiała wszelkie niedociągnięcia w aranżacji krajobrazu. W międzyczasie prezydent Komorowski pomagał pakować się do samochodu gościom, którzy akurat zakończyli wizytę w urokliwym dworku. Sądząc po drobnej sylwetce, która czmychnęła w pewnym momencie do auta, przypuszczamy, że para prezydencka gościła u siebie wnusię.