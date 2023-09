Sławek Uniatowski relacjonuje pracę fachowca nad odnową lokum PO POŻARZE. Pokazał, jak teraz wygląda jego dom (FOTO)

Pod koniec sierpnia media obiegły niepokojące wieści o pożarze, który wybuchł w domu Sławka Uniatowskiego. On sam dowiedział się o płomieniach trawiących jego dobytek tuż przed wejściem na scenę odbywającego się wówczas Top of the Top Sopot Festival. Na szczęście szybko zareagowali sąsiedzi niegdysiejszego uczestnika "Idola", a ogień udało się w miarę opanować.