Sławomir Świerzyński pomstował na emeryturę, ale na biednego nie trafiło. Jacht za 100 TYSIĘCY i kolekcja dorożek to dopiero początek...

Sławomir Świerzyński przez lata wypracował sobie tytuł "cesarza disco polo", co nie zostało obojętne dla jego finansów. Jakiś czas temu, dość niespodziewanie, dołączył do ogólnopolskiej debaty na temat emerytur znanych osobistości, do czego skłoniła go wysokość jego własnego świadczenia z ZUS-u. Sławek postanowił się pożalić na łamach "Super Expressu", że odprowadzał składki 37 lat, a dostanie... 386 złotych emerytury.

Nie mogłem w to uwierzyć. Moja żona się śmiała, że nawet łódki nie zatankuję za te pieniądze, nie mówiąc już o samochodzie - "śmieszkował" w tabloidzie.

Oto majątek Sławomira Świerzyńskiego.

Warto wspomnieć, że Sławomir Świerzyński nie jest jedynym, który zdecydował się publicznie pomstować na wysokość emerytury wyliczonej mu przez ZUS. Na tzw. "emeryturę Maryli Rodowicz" żaliło się wiele osób publicznych, które mogą się jednak pochwalić tak pokaźnym majątkiem, że głodowe świadczenie absolutnie nie skazuje ich na biedę. Jedną z takich osób jest właśnie Świerzyński.

Zacznijmy może od rzeczy najbardziej oczywistej, czyli zysków ze sprzedanych płyt i koncertowania. Od początku istnienia Bayer Full miał sprzedać prawie 20 milionów albumów, o czym pisał Onet, a sam Świerzyński chwalił się, że dużo zysków przyniosła mu prężna kariera w Chinach. Wielu natomiast kwestionowało, jakoby discopolowa formacja faktycznie odniosła tam tak wielki sukces, jak twierdzi Sławek.

Słyszałem od niego na odchodne, że więcej zarobi w Polsce na tej chińskiej ściemie. Bezczelnie odsłonił swoje prawdziwe oblicze - mówił sinolog Krzysztof Darewicz, podchodząc do sprawy - delikatnie mówiąc - z dystansem.

Nie zmienia to natomiast faktu, że same występy w kraju, których zespół rocznie może mieć nawet do dwustu (!), przynoszą podobno niebagatelne zyski. Za każdy koncert Bayer Full liczy sobie rzekomo nawet 17 tysięcy, a występy w telewizji, w tym na Sylwestrze Marzeń TVP, mogły być zapewne jeszcze bardziej dochodowe.

Bayer Full przejeżdża po kraju 150 tysięcy kilometrów rocznie, dając nawet 200 koncertów. Za każdy wystawiają rachunek na 17 tys. złotych - wyliczał w 2017 roku Puls Biznesu.

Tak Świerzyński chwalił się jachtem za 100 tysięcy złotych. To zresztą nie wszystko

Na tym nie koniec, bo Świerzyński posiada pokaźną kolekcję dorożek i powozów, którymi chwalił się jeszcze w 2015 roku w materiale serwisu Fakt24. Dysponuje także wspomnianym już trójpokładowym jachtem motorowym "Seniorita", który sprowadził z USA i który może być wart nawet 100 tysięcy złotych. Wspominał o nim nawet w wywiadzie z serwisem nto.pl.

Jakbym pani powiedział, ile mój jacht pali na godzinę, to by pani nie uwierzyła. Ale nie powiem, bo cyfra jest porażająca, nie chcę nikogo drażnić - mówił wtedy.

W przeszłości sugerowano jeszcze, że Sławek z żoną zarządzają dwunastohektarowym gospodarstwem ze stadniną koni, a jego największą dumą jest prywatny helikopter, jednak sam zainteresowany zdecydowanie zdementował te pogłoski na łamach "Super Expressu". W "Pulsie Biznesu" wspominał jednak, że owszem, inwestuje w konie i jest to zajęcie wyjątkowo wymagające.

To są konie królewskie! (...) Hazardzista budzi się rano z kacem, mówi: "Przegrałem 15 tysięcy złotych!" i może dalej spać. Koniarz, mający zwierzę za 15 tysięcy złotych, budzi się z kacem, ale musi dać jeść, wyprowadzić na padok - mówił.

Tak z kolei mówił w "Fakcie" o hucznych imprezach nad basenem.

Siedzimy na krawędzi basenu, flaszki stoją co pięć metrów, do tego kieliszki, które płuczemy sobie przed spożyciem. Woda w basenie jest lśniąca jak na Lazurowym Wybrzeżu - opisywał i w obliczu potencjalnej krytyki uściślił, że u niego w basenie alkoholowych napojów się nie pija: Do basenu wchodzimy na przykład, jak przyjeżdżamy w nocy po koncertach. Wszystko jest oświetlone, kąpiemy się z całym zespołem, jest cudownie. Mamy wtedy piwko bezalkoholowe, bo w wodzie nie pijemy.

