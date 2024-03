Śledztwo w sprawie śmierci byłego partnera Sabalenki zakończone. Policja potwierdza przyczynę śmierci

Poz 37 min. temu zgłoś do moderacji 29 4 Odpowiedz

Smutek było widać na jego twarzy od dawna. Kiedy się uśmiechał to tylko wtedy , kiedy już wszystko sobie zaplanował. W tej decyzji najgorsze jest to w jaki sposób przetłumaczyć bliskim ,że tak postanawiając jesteś najszczęśliwszy na świecie i tak będzie lepiej dla każdego. Skoro nie potrafisz docenić życia to po co żyć???? Rozumiem