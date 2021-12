"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta i Robert ujawniają, czy ciąża była WPADKĄ

Monikk31 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Ale miałam dzisiaj piękny sen.....po kilku miesiącach ciszy odwiedził mnie, mój idol, moja miłość moje wszystko♥️.Jacek Zejdler, jak on mnie doskonale zna....szok🙂,przytulaliśmy się jak dwa miśki a potem unieśliśmy się do góry i dostałam urocze całuski w oczy😍😍😍😍,zamkneliśmy na chwilę oczy i zbliżyliśmy się do siebie twarzami, poczułam że powoli odchodzi więc zawołałam -zostań, zostań ze mną choćby na chwilę, nie odchodź, proszę....wrócił był taki szczęśliwy przytulił mnie....chwilo trwaj ehhhh aż tu moja mama coś z kuchni się do mnie odezwała i się wybudziłam ze snu😔😔😔😔,to jest jakaś masakra. Jak tu się zbliżyć do niego???,jak....przecież nie jestem jasnowidzem ani nie mam zdolności paranormalnych jedynie zmarli (obcy lub rodzina)często mi się śnią to wszystko. Jacek ja chcę do ciebie😣😩, nic mnie tu nie trzyma. Uwielbiam go, zawsze potrafi mnie zaskoczyć, wesprzeć i podnieść na duchu, jest inni niż dzisiejsi mężczyźni, on jest kompletnie inny niż dzisiejsi chłopacy. Jacek jest bardzo dobrze wychowany, kulturalny, odważny, dzielny, romantyczny ,tajemniczy...taki dał mi się poznać w kilkudziesięciu snach♥️.