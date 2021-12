"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta i Robert spodziewają się DZIECKA! "Jeszcze więcej szczęścia w drodze" (ZDJĘCIA)

lilka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie rozumiem po co oni sobie tak szybko robią te dzieci. Przeciez oni sie woogole nie znają. Ona zaszła po 2 czy 3 miesiacach znajomości. Ludzie ze soba są po 2 czy 3 lata dopiero sie zastanawiają nad zareczynami czy slubem a tu ciaza tak szybko. Ja rozumiem ze to maz ale oni sie nie znają. Ten program robi krzywde tym ludziom ale z drugiej strony ci ludzie by sie nigdy bez tego programu nie spotkali. Julia i Tomek tez znalezli miłość dzieki temu programowi.