"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta ZABIERA GŁOS po finale programu. Zdradziła, czy jej małżeństwo PRZETRWAŁO!

Niemalże 2/3 roku, a dokładnie 235 dni męczarni, jaką było ukrywanie czegoś tak pięknego, co podarowało mi życie, człowieka, który szybko stał się dla mnie wszystkim, było czymś strasznym... Dziś w końcu, z serduszkiem przepełnionym miłością, chciałabym tylko krótko powiedzieć, że u nas wszystko ok. Kolejne miesiące po programie, kiedy kamery już zgasły, były (jeśli to możliwe) jeszcze piękniejsze... Utwierdziły nas tylko w przekonaniu, że "to jest to". Dalej tak "nudno" jak w programie i na spokojnie brniemy sobie przez życie razem. Jeśli to było nudne... to mam nadzieję na taką nudę do końca swoich dni - ogłosiła.