"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita o zagadkowym kryzysie w małżeństwie: "My nie opowiadamy wszystkiego w mediach"

lexi 1 godz. temu zgłoś do moderacji 126 3 Odpowiedz

moim zdaniem jednak kryzysik...no ale, ktore malzenstwo go nie ma/nie mialo/nie bedzie miec? Nie da sie z jedna osoba przezyc 5-10 czy 20 lat i wiecznie rzygac tecza i widziec jednorozce...zwiazek to wieczne kompromisy, negocjacje i stawianie+szanowanie granic. Czlowiek tez sie zmienia - ja nie jestem taka sama jak bylam 10 lat temu, wychodzac za mojego partnera....i co? No jajco, musimy z tym zyc :D ciagle sie tego uczymy...wiec wiadomo, ze raz jest gorzej, a raz lepiej. Sa dni, ze nawet jak dlubie w nosie to patrze na niego i nie wierze w swoje szczescie, a sa dni ze za krzywo odwieszony recznik, spakowalabym go i wywalila przez balkon prosto do Odry :D zycie!