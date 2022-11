"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wiemy, które pary 8. edycji WYTRWAŁY W MAŁŻEŃSTWIE! Nie obyło się bez łez...

Ziobro 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Takie eksperymenty nie mają racji bytu. Te ankiety musiałyby by bardzo precyzyjne a i tak nie znaleźliby osoby która to spełnia bo np. w gust się nie wstrzelisz. Nic nie poradzą na to że wybrali gbura który tylko patrzy na powierzchowność i stłamsił fajną mądrą ale pogubioną i zakompleksioną kobietkę. Druga para to kobieta dramat bluszcz, leniwiec i tyran i dali jej uległego chlopaka któremu zależy na miłości i dal się wrzucić pod pantofel, mam nadzieję że po emisji się ogarnie i znajdzie normalną osobę a partnerka zadba o zdrowie psychiczne i troszkę popracuje nad sobą. Ostatnia para fajna i dobrana, dojrzała najbardziej ale kobieta nie jest w stanie zrezygnować z miejsca zamieszkania a facet się nie przestawi bo tam mu się nieźle wiodło i też będzie lipa jak Pani nie ustąpi. Także żal to oglądać bo szansa na happyend jest znikoma. Ja wybrałam gościa sama z wielu możliwości i też bym chętnie wymieniła z wzajemnością. Trzeba wielu prób i błędów żeby się dobrać, w takim eksperymencie uważam że nie ma na to szans.