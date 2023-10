"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kinga i Marcin dalej się kłócą. Burza w komentarzach: "Ona rzeczywiście jest taka DYKTATORKA"

Czarna 20 min. temu zgłoś do moderacji 13 7 Odpowiedz

Uważam, że to co się dzieje to jest jego wina, to chłopczyk, któremu nie spodobała się wizualnie kobieta, ona wyczuła że coś jest nie tak, że on jest przeciwko niej. Zresztą po co cackać się z nieogarniętym facetem i niańczyć go całe życie. Ja bym mu tą butelką na tłukła po głowie. Takie teraz czasy, że te chłopy bezpłciowe :(