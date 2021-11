"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kłótni o wagę ciąg dalszy. U Tomka i Julii SZYKUJE SIĘ ROZWÓD?

rewrthfg 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

On fatalny widać ze taka FLEJA - okularnik, 2 włoski na krzyż - Nie ciekawy i tak jego mowa nie patrzac szczerze w oczy. Fatalny facet i jeszcze grymas to skandal co ci faceci robia - Za moich czasów jak skończył 25 sciagali mu z pensji ,,bukowe" i to wygaje mnie sie było dobre. Bo to co oni wyprawiaja to Skandal. Ta dziewczyna przeciez ładna , oczy niebieskie fajna, taka normalna. A on NIEUDACZNIK