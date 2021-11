"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek wyznają: "STRACILIŚMY CZTERY CIĄŻE"

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to kontrowersyjny "eksperyment" telewizyjny, który doczekał się w Polsce już ześciu edycji. W tym czasie przetrwało zaledwie kilka zeswatanych przez "ekspertów" par. Jedną z nich są Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik , którzy wystąpili w czwartym sezonie.

To był dla nas ciężki czas, kiedy widzowie nam mówili, że skoro się układa, to czas na dziecko, bo zegar biologiczny tyka. My chcieliśmy mieć dzieci, ale po prostu nie mogliśmy ich mieć.