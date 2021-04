"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura ZIRYTOWANA zachowaniem Maćka: "JESTEM W SZOKU"

Jak 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Chłopak jest super, ze religijny to co ? Chyba dobrze ze ma jakieś zasady jak mało który facet teraz ! A ta zamiast się cieszyć to naburmuszona! A gdyby to on miał jej za złe te całe medytacje i jogę ? Spokojny człowiek z wielkim sercem, ma szczescie ze na niego trafiła , szkoda ze nie potrafi docenić !!!