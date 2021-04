"Ślub od pierwszego wejrzenia". Pierwszy ZGRZYT w małżeństwie Laury i Macieja: "Przywiózł ze sobą Pismo Święte"

Niestety sielanka nie trwała długo. W trakcie podróży poślubnej okazało się, że Maciej jest bardzo religijny , co nie przypadło do gustu jego żonie.

Dowiedziałam się, że Maciek też przyszedł jakąś drogę, tylko otworzył się bardziej na wiarę w Boga, to go postawiło na nogi z megaciężkiej sytuacji. Nawet fakt, że przywiózł ze sobą Pismo Święte, to już pokazuje mi, że to jest dla niego naprawdę bardzo ważne - powiedziała z niepokojem świeżo upieczona małżonka.