"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Maciej WCIĄŻ SĄ RAZEM?! "Niektóre serca..."

Do tej pory w sieci pojawiły się już pierwsze dowody na to, jak potoczyły się losy zawartych w programie małżeństw. Na jednym z instagramowych zdjęć Iza miała na palcu obrączkę - wciąż może być więc żoną Kamila. Iga i Karol natomiast nie obserwują swoich profili na Instagramie. Wiele wskazuje więc na to, że ich związek ostatecznie nie przetrwał.