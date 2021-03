"Ślub od pierwszego wejrzenia". Jak potoczyły się losy uczestników programu? (ZDJĘCIA)

😈😈😈😈 24 min. temu zgłoś do moderacji 32 5 Odpowiedz

Z pierwszego sezonu: Ewa ma córeczkę, Darek kandydował w wyborach ale nie odniósł sukcesu, Magda przytyła, Krystian jest w stałym związku, Natalia też ułożyła sobie z kimś życie, przeprowadziła się. Jacek dalej sam, tylko co chwilę wrzuca jakieś story jakie to kobiety są interesowne, celebrytą nie został choć bardzo się stara, próbował nawet promować szmatki do sprzątania z tego co pamiętam. Z drugiego sezonu Aga ma faceta, zrobiła remont w mieszkaniu i dalej skupia się na swoim biznesie, Paulina i Krzysiek znów się rozstali a Krzyś ostatnio imprezował w Koluszkach. Wszedł też w konflikt z tzw "klubem samotnych serc" czyli pozostałymi uczestnikami innych edycji, oskarżając wszystkich o dwulicowość, a uczestników 1 i 2 edycji o obgadywanie za plecami uczestników 3 edycji. Marcin cięgle sam, mocno udziela się na Instagramie na profilach uczestników obecnej edycji, przez chwilę nawet promował u siebie jakieś narzędzie do czyszczenia, pastę do zębów i jakieś małe bzdety, przeprowadził się też do domu który wybudował na działce pokazywanej w programie. Ania powiększyła usta i jest w trakcie odbierania nowego mieszkania, swego czasu promowała kilka rzeczy na swoim profilu: ramki, dietę pudełkową. Maciek z 3 sezonu mieszka dalej w Końskich i ma nową dziewczynę. Agata ma faceta i jak reszta "klubu samotnych serc" też próbowała promować różne produkty, głównie ubrania, na swoim Insta ale bez większych sukcesów. Przemek robi co chwilę nowe uprawnienia pływackie, w wakacje organizuje wyjazdy studenckie na których biega w Onesie. Martyna przeprowadziła się na Ursynów, kupiła pomeraniana, też próbowała promować coś na swoim profilu ale bez siły przebicia i impreza promująca podpaski to szczyt jej osiągnięć influencerskich. Na jednej z imprez "klubu samotnych serc" spiknęła się z Krzyśkiem z 2 sezonu. Anita i Adrian przeprowadzili się do Krakowa bo Adrian stracił pracę - nie był właścicielem wypożyczalni tylko jej pracownikiem i teraz oboje skupiają się na biznesie Anity związanym z dziecięcymi ubrankami. Na swoim profilu promowali ostro co tylko się dało: herbatę na L, blika, kosmetyki firmy YR, żele do kąpieli na P, produkty sojowe na A, ubezpieczenia, porównywarki, przeszczepy włosów. Anita wcześniej szukała rozgłosu w konkursach y i castingach do ycd ale dopiero udział w programie przyniósł jej upragnioną popularność. Największe parcie na szkło w tym programie miała jednak matka Łukasza z czwartego sezonu, teraz ostro jedzie ze swoim profilem, wciska ludziom mikser mln i inne bzdety, Łukasz też próbował promować The rmo gie ale mu nie szło, nazbierał 178 tys obserwatorów na Insta i sprzedał konto firmie handlującej rzęsami. Oliwia rozwija się jako makijażystka. Asia dalej pracuje w tej samej firmie i wykańcza dom z nowym facetem. Aga przeprowadziła się do Wojtka do Krakowa i wróciła do pracy jako specjalista od BHP. Otworzyli z Wojtkiem też gabinet do tlenoterapii i ostro promują na Insta różne produkty: kosmetyki, diety pudełkowe, batony, stacje benzynowa Klub samotnych serc to Jacek, Marcin, Ania, Agata, Martyna, Anita, Adrian, Aga i Wojtek próbują co chwilę o sobie przypomnieć.