"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia zwierza się koleżance: "Była iskra i WYGASŁA"

Dziewczyna niezwykle uboga wewnętrznie- monolog nastolatki, zero refleksji, niewiarygodnie ubogi język („gdzieś tam” „mam męłża”, „wiesz o co chodzi”) K2 jej wypowiedzi to chyba „oooo matkoooo” i nic ponadto, inteligencja tez zupełnie nieadekwatna do wieku, sztuczny entuzjazm, sztuczny uśmiech, ot-wszystko sztuczne- łącznie z reakcją na męża na ślubie- wszystko byleby postawić krzyżyk przy ślubie- zadanie wykonane, mamusia szczęśliwa. Jedynie ego ponad przeciętne, choć dziewczyna nie reprezentuje sobą nic poza bardzo dyskusyjną urodą (żeby nie powiedzieć- totalnym jej brakiem) toksycznymi wypowiedziami, złośliwościami, zgryźliwością, staropanieńskimi nawykami, brakiem elastyczności, wąskimi horyzontami, nieuprzejmoscią, chwilami klasycznym chamstwem i - co dla Kasi najważniejsze- patologicznym związkiem z matką. I można ją kupić- ot kilka stówek na szmatki i Kasia szczebiocze jakby nogę na księżycu postawiła. Dziwię się Pawłowi, ze wytrzymał dłużej niż dzień- mnie wystarczą dwa epizody na odcinek i poziom toksyn taki, ze Atlantyk to przy mnie zdezynfekowane ręce.