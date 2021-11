"Ślub od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo Kasi i Pawła NIE PRZETRWAŁO po programie? Fani mają "dowody"

Jaa 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

W programie podkreslil, ze to bie jest normalne ze mama dzwoni w ciagu dnia do dziecka doroslego 20 razy. Aczkolwiek jeslionaa z mama stpsunki przykacielskie, to jest to normalne, ale jesli sie wtraca w ich rela je, to jest juz chore.