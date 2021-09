"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia narzeka na komentarze fanów: "JUŻ NAS ROZWIEDLI"

Klaudia 34 min. temu zgłoś do moderacji 13 23 Odpowiedz

A mnie chyba zaraz szlag trafi. Właśnie wróciliśmy z kolacji u mojej siostry, gdzie ogłosili, że kupili działkę pod drugi dom... a my nawet jednego nie możemy wybudować. A oni 3 lata temu postawili ten i teraz kolejny. I na kichawę im dwa? To jest niesprawiedliwy... i żeby nie bylo... też pracujemy, ale nie mamy takich kokosów. Aż się spłakałam jak wróciłam do domu. Czemu jednym się wszystko udaje a innym nic?