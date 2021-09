"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta wspomina udział w programie. ZDRADZIŁA ZA DUŻO?!

Jeśli nasze typowania okażą się prawdziwe, to Julia poślubi Tomka, Kasia Pawła, a Aneta Roberta. Co ciekawe, Aneta pokusiła się niedawno o dość wymowny wpis. Głównie rozpływała się w nim nad zamkiem, w którym przyszło jej wziąć ślub, ale krótko skomentowała też swoją dalszą przygodę w show, którą widzowie tak naprawdę dopiero będą obserwować na bieżąco.

Od pierwszego odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia" możecie podziwiać ruiny tego zamku. Czy można wyobrazić sobie piękniejsze miejsce na swój ślub?? Nie śmiałam nawet marzyć o czymś takim... życie jest tak piękne i tak zaskakujące, że momentami myślę, że ja chyba po prostu śnię🤷🏽 I mimo tego, co będzie dalej... do końca swoich dni będę dziękować za te chwile, te wspomnienia, to, co zobaczyłam, co przeżyłam, za tych wszystkich cudnych ludzi, których wtedy poznałam 🤍 za swoją odwagę też, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tam.