"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia STRACIŁA KONTAKT Z MATKĄ przez udział w programie? "Nasze relacje znacznie się pogorszyły"

Szósty sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powoli nabiera rozpędu. Nowi uczestnicy już niebawem staną na ślubnym kobiercu i po raz pierwszy poznają przyszłych partnerów. Choć udział w kontrowersyjnym "eksperymencie" odbywa się za zgodą samych zainteresowanych, to ich rodziny miewają do takiego pomysłu dość mieszany stosunek.

Skład par w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznamy w czwartym odcinku programu. Jedną z uczestniczek jest 26-letnia Julia , która w czasie kręcenia show przeszła przez wiele życiowych zmian. Rodzice młodej kobiety są rozwiedzeni, przez co musiała opowiedzieć o swoim pomyśle matce oraz ojcu i jego nowej partnerce. Niestety nie wszystko poszło tak, jak sobie wymarzyła...

Uczestniczka przyznała, że matka nie chce wspierać jej pomysłu i odmówiła udziału w przygotowaniach do ceremonii. Julia przyznała też, że ich relacje znacznie się ochłodziły, a ostatnie dni przed ślubem spędziła w domu ojca... Wszystko przy niewiedzy mamy, bo wygląda na to, że panie po prostu przestały się do siebie odzywać.