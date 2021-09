"Ślub od pierwszego wejrzenia". Znamy PIERWSZYCH UCZESTNIKÓW 6. edycji show! Co o nich wiemy?

31-letnia Katarzyna została opisana przez ekspertów jako "dziewczyna z sąsiedztwa", która jest osobą energiczną i ceniącą sobie wartości rodzinne. Cechuje ją też pozytywne nastawienie do świata, jednak nie zawsze tak było. Dowiadujemy się bowiem, że Kasia ma za sobą nieudany związek i to właśnie pod okiem kamer chce znaleźć kogoś, kto będzie dla niej "tym jedynym". Wspierają ją w tym również rodzice.

Kolejnym uczestnikiem jest 32-letni Tomasz , którego psycholog z programu opisała jako "inteligentnego i oczytanego". Zależy mu podobno na tym, aby założyć rodzinę, a program ma mu w tym oczywiście pomóc. Sam siebie opisuje jako "typowego Koziorożca". Niestety, w przeciwieństwie do Kasi, Tomek nie może liczyć na poparcie rodziny w pomyśle szukania miłości w telewizji i to w taki sposób.

Nie podoba mi się, bo się martwię o Ciebie. Idea mi się nie podoba i ja Ci muszę o tym powiedzieć, a co Ty z tym zrobisz, to jak z innymi decyzjami, no to już jest zupełnie inna sprawa - mówił jego ojciec.