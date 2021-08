"Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy programu POZUJĄ W ZBOŻU. "Połączył nas eksperyment, a los sprawił, że powstała przyjaźń" (ZDJĘCIA)

Nie odkładajmy spotkań, bo za daleko, za późno, za często. Nie szczędźmy miłych słów przyjaciołom, bądź swoim bliskim. Nie zapominajmy mówić: dziękuję, przepraszam, kocham. Nie bójmy się uśmiechać. Nie kryjmy troski o innych. Nie wstydźmy się uczuć i relacji. Bądźmy dla siebie lepsi i celebrujemy wspólnie spędzone chwile - czytamy we wpisie Izy.

Każdy z Nas jest inny. Każdy wyjątkowy z zapisaną swoją historią. Mimo tego, że jesteśmy inni to łączą Nas podobne emocje, przeżycia i doświadczenia. Więc żyjmy tak, by było co wspominać. Dziękuje Wam za wspaniały kolorowy weekend! - zakończyła