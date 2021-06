Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" imprezuje z uczestnikami poprzednich edycji: "Oni NIE OCENIAJĄ"

kiki 37 min. temu zgłoś do moderacji 44 0 Odpowiedz

"Oni nie ooceniają"? to chyba jakiś żart, Pudelek pewnie usunie mój komentarz, ale niech tam, spora część uczestników, nie mówię, że wszyscy, to banda hipokrytów, stawiają siebie w swoich licznych insta postach jako ofiary hejterów, a sami hejtują innych, przy tym spotkaniu nawet tego nieszczęsnego Karola hejtowali, a potem odwracali kota ogonem, że jak to, to nie hejt i chętnie go poznają, śmiech na sali, nie mówiąc o Jacku z 1. edycji, który do dzisiaj lajkuje brzydkie komentarze nt. jego ex-żony, z którą rozwiedli się 5 (!) lat temu, a on dalej przeżywa, nawet nie trzeba się jakoś specjalnie natrudzić, żeby te jego lajki znaleźć, o Wojtku i Agnieszce, którzy wielokrotnie mówili, że mają ogroooomny dystans do siebie, a też nieraz wdawali się w pyskówki z ludźmi, którzy ich skrytykowali, ale ok niech im będzie