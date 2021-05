Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozuje z GRUPĄ LUDZI i przekonuje: "Kochają mnie"

Ana 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Sorry ale dobrze bylo widać jej zachowanie. Chociażby przy gotowaniu przez Karola. O co jej tam chodziło to do tej pory nie wiem. Kolejna dziwna akcja gdy powiedział że jest dla niego najcenniejsza? Czy jakoś tak. Facet powiedział komplement a ta się obraziła. To nie jest normalne zachowanie. Nie przychodzi mi nic do głowy kiedy myślę jak ona mogła inaczej to zrozumiec czy odebrać. Ogólnie jej zachowanie było męczące, wiecznie się go o coś czepiała, miała focha. Było to widać. To nie była sprawka montażu. To były słowa wypowiedziane przez nią i jej własne zachowanie. Karola jakoś mogli dobrze pokazać a jej nie? To jej zachowanie w tym samym urywku, scenie zostało zmanipulowane i zmontowane a Karola nie? Karol spokojny, cierpliwy i poukładany facet a ona no masakra.