"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga nazywa finał programu KONCERTEM BZDUR: "Jestem w szoku"

Haps 11 min. temu

Oj Iga, nawet jeśli kamery nie mogły wszystkiego zarejestrować, to i tak wiele tych "sytuacji" odbyło się za zamkniętymi drzwiami, jak to często bywa w relacjach toksycznych i przemocowych. Nikt nie widział, nikt nie słyszał, to jest przemoc, ale w białych rękawiczkach. To nagrywanie rozmów to według ciebie co to jest i po co? Dla szantażu? Dla tego, aby wyszło na twoje? Gdyby z Karolem było ci aż tak źle, nie byłabyś zdecydowana na kontynuację znajomości/małżeństwa. Nikt nie jest idealny, ale to co zaprezentowałaś w tym programie to jest naprawdę słabe. Może w twojej głowie to są normalne sytuacje, ale dla osoby oceniającej z boku, to jest przemoc, narzucanie tylko i wyłącznie twojego zdania, wymuszanie pewnych zachowań. Nikt na twoje pstryknięcie nie będzie radosny jak skowronek i nie będzie zasypywał cię milionem opowiastek, bo według ciebie jest za mało radosny. Ktoś ma zły humor czy potrzebuje czasu na głębsze zwietrzenia, ok, ma do tego prawo, jest osobną istotą myślącą i czującą, a u cienie to musi być pod dyktando. Moje wrażenia po programie co do twojej osoby, to ciągle słyszę w głowie...ja, ja i ja...tylko musi być jak ja chcę. Nie zauroczyłaś Karola, nawet fizycznie nie jesteś dla niego atrakcyjna, ale mogłaś nadrobić charakterem, niestety ale ten masz naprawdę trudny i bardzo roszczeniowy. Nie wróżę ci jakiegokolwiek zamążpójścia czy głębokiej relacji, bo do tego nie dorosłaś i bez terapii raczej tego nie zmienisz.