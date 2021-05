"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga SPRZEDAJE ŻYCZENIA w sieci. Wiemy, ile trzeba zapłacić za tę PRZYJEMNOŚĆ

Rozumiem, że ktoś może nie chce ze mną być i ja to szanuje, ale to był mój cel. Moim celem nie jest popularność, ja nie chcę się promować na tym programie, nie chcę robić takich rzeczy. Wiadomo, nie wiem, co z tego będzie w przyszłości, ale mój cel był jasny, dlatego planuję wyjazd. Chcę ominąć emisję, to co będzie się działo, ten cały szum, bo wiem, że będzie i trochę się tego obawiam i chcę to ominąć świadomie. I liczę na to, że mi się to uda. Ja nie potrzebuję followersów, popularności, komentarzy, wiadomości. Ja tego nie chcę - deklarowała Iga w ostatnim odcinku Ślubu.