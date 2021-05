Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" otwiera się na temat małżeństwa z Kamilem: "Planujemy razem zamieszkać"

Mam dla was małą niespodziankę, ponieważ witamy was razem, w końcu razem, po tak długim czasie. Spędzamy dzisiaj wieczór w Warszawie - zaczął Kamil. Dostaliśmy bardzo dużo wiadomości, czy się w końcu razem pokażemy, więc postanowiliśmy tak malutko się pokazać - wtrąciła Iza.

Ja jej powiedziałam, że obojętnie, co się wydarzy, zawsze będzie miała w nas wsparcie - powiedziała pani Halina. Do mnie to wszystko dotarło dopiero w dniu ślubu, ale nie miałam takiej obawy, żeby powiedzieć: "Iza, nie rób tego". Mam nadzieję, że jak to dalej tak dobrze pójdzie, to wkrótce będzie drugi ślub, kościelny - rozmarzyła się mama Izy.