"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga ma ŻAL do Karola! "Sprowadził na mnie NIEWYOBRAŻALNY hejt"

😈😈😈😈 57 min. temu zgłoś do moderacji 208 2 Odpowiedz

Iga, pisząc że Karol sprowadził na Ciebie hejt nie dostrzegasz dwóch ważnych rzeczy: 1. Ludzie oglądający Twoje zachowanie z boku mają prawo odczuwać negatywne emocje gdy prezentujesz negatywne zachowania, obrażasz się, nie dajesz dojść do słowa, dramatyzujesz, jesteś niezadowolona z przygotowanych atrakcji, zakładasz mężowi worek na głowę i grzebiesz w samochodzie bo myślałaś że maseczka to stringi. 2. Karol jak do tej pory zachowywał się niezwykle taktowanie, w rozmowach podkreślał że niepowodzenie waszego małżeństwa to wina OBOJGA oraz na swoim profilu instagranowym nie pozwalał na hejt w Twoją stronę, apelował o kulturę wypowiedzi i blokował osoby które przekraczały granice, jak niesławna pani z Kanady. Iga, to czego ludziom brakuje w Twoim zachowaniu to autorefleksja. Jeśli naprawdę uważasz się za ofiarę sytuacji to proszę, opublikuj nagrania prywatnych rozmów z Karolem, odpowiedz wszystko albo nie mów już nic bo tylko się pogrążasz. Miłego dnia